Иммунолог указал переболевшим Covid-19 на опасную ошибку

Интенсивные физические нагрузки, как и спортивные тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции способны вызвать повторное заболевание или спровоцировать тяжелые состояния. Таким мнением поделился врач-иммунолог Илья Кукин. Он пояснил, что попытка вернуть показатели, которые были до болезни, является одной из главных ошибок.

«Это крайне опасно и недопустимо», – подчеркнул он в интервью «Вечерней Москве». Он объяснил, что после коронавируса иммунитет слаб, а организм не в состоянии принимать такие нагрузки.

Врач советует переболевшим Covid-19, дать возможность организму восстановиться, отказаться от нагрузок, а на пик активности выходить постепенно, консультироваться с медиками.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.21

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