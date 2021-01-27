В России снижается заболеваемость коронавирусом, но подскочила смертность

В России за прошедшие сутки выявили 17 741 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Это самый низкий показатель с 29 октября. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19, всего в стране зарегистрировано 3 774 672 случая заболевания.

Суточный темп прироста составил 0,47%. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве (+1837), Санкт-Петербурге (+1813), Подмосковье (+928), Нижегородской (+474) и Воронежской (+384) областях.

Наименьшие темпы прироста инфицированных за сутки наблюдаются в Туве (+0,07%) и на Алтае (+0,1%), а также в Москве, Ямало-Ненецком АО, Хакасии, Костромской и Псковской областях – по 0,2%.

От последствий коронавируса за сутки скончались 594 человека. Всего в России жертвами Covid-19 стали 71 076 пациентов. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (75), Санкт-Петербурге (70), Подмосковье (38).

За минувший день выздоровели 27 922 человека, за весь период – 3 202 483.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 342 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 648 080 человек.

В мире на сегодняшний день выявлено свыше 100 млн заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 2,15 млн человек, выздоровели более 55 млн пациентов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидером антирейтинга по количеству заболевших остаются США (25,43 млн), на втором месте – Индия (10,68 млн), на третьем – Бразилия (8,93 млн). Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.01.21

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