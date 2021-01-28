российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 января 2021, 10:10 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Латинская Америка выбрала «Спутник V»

В Латинской Америке сделали ставку на российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» и китайский препарат «Коронавак». В ближайшие два месяца Мексика получит 24 млн доз российской вакцины. В стране доступны и европейские вакцины, но, несмотря на многочисленные контракты, препаратов не хватает, для того чтобы провести быструю и масштабную вакцинацию населения, пишет Frankfurter Allgemeine.

Аргентина также выбрала «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес уже привился российской вакциной. «Мы не сомневаемся, что получаем безопасную и эффективную вакцину», – заявил он. Ожидается, что к концу февраля страна получит ещё 5 млн доз. Издание отмечает, что российская вакцина стала «маяком надежды в Латинской Америке». Экономическая и социальная стабильность в регионе во многом будет зависеть от успеха и скорости масштабной вакцинации.

Мехико, Иван Гридин

Мехико. Другие новости 28.01.21

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом по всему миру падает. / Американское агентство поставило Крым и Донбасс в пример Украине. / Мужчина оштрафован на 35 тысяч долларов за то, что 7 раз нарушил карантин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Голливудские звезды предлагали взятки медикам за вакцину от коронавируса

В России снижается заболеваемость коронавирусом, но подскочила смертность

Иммунолог указал переболевшим Covid-19 на опасную ошибку

«Находятся на передовой...» Москва бесплатно вакцинирует таксистов и курьеров вне зависимости от их гражданства

В США умышленно испортившему 500 доз вакцины от Covid-19 грозит тюрьма

Президент Сербии: «Сегодня мир похож на «Титаник»

Ученые обнаружили лекарство от коронавируса в 27,5 раза эффективнее известного препарата

Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,