Латинская Америка выбрала «Спутник V»

В Латинской Америке сделали ставку на российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» и китайский препарат «Коронавак». В ближайшие два месяца Мексика получит 24 млн доз российской вакцины. В стране доступны и европейские вакцины, но, несмотря на многочисленные контракты, препаратов не хватает, для того чтобы провести быструю и масштабную вакцинацию населения, пишет Frankfurter Allgemeine.

Аргентина также выбрала «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес уже привился российской вакциной. «Мы не сомневаемся, что получаем безопасную и эффективную вакцину», – заявил он. Ожидается, что к концу февраля страна получит ещё 5 млн доз. Издание отмечает, что российская вакцина стала «маяком надежды в Латинской Америке». Экономическая и социальная стабильность в регионе во многом будет зависеть от успеха и скорости масштабной вакцинации.

Мехико, Иван Гридин

Мехико. Другие новости 28.01.21

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