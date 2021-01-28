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Четверг, 28 января 2021, 11:23 мск

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Генсек ООН заявил о важности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с его распространением. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе. Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций», – рассказал Гутерриш в интервью ТАСС.

По его словам, ООН в праве использовать только те вакцины, которые были утверждены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, онразил надежду, что ВОЗ сертифицирует российский препарат «так быстро, насколько это возможно».

Нью-Йорк, Иван Гридин

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