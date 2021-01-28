В России за сутки выявили более 19 тысяч заболевших коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 19 138 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Показатель заболеваемости немного вырос после трехдневного падения. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 3 793 810 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (+2897), Санкт-Петербурге (+2128), Подмосковье (+939), Нижегородской (+469) и Воронежской (+382) областях.

Наименьший прирост суточной заболеваемости наблюдается в Тыве – 0,07%, в Хакасии и ЯНАО – 0,2%, а также в Москве, Ингушетии, Дагестане, Магаданской, Псковской и Костромской областях – 0,3%. Средний прирост по стране составил 0,51%.

За минувший день от последствий Covid-19 умерли 575 пациентов. Больше всего новых смертей зафиксировано в Петербурге (69), Москве (62), и Подмосковье (38). С начала пандемии в России от коронавируса скончались 71 651 человек.

В то же время 26 775 пациентов успешно справились с болезнью и покинули медучреждения за последние 24 часа. 3 229 258 человек выздоровели в России за все время.

По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии выполнено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 397 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 646 312 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.01.21

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