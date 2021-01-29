В Бразилии опасаются «мегаэпидемии» из-за нового штамма коронавируса

Бывший министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта заявил о возможности «мегаэпидемии» из-за новой мутации коронавируса. По мнению экс-главы бразильского Минздрава, власти устанавливают мало ограничений для борьбы с распространением инфекции.

В то время, как весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, в стране все полностью открыто, а пациентов перевозят в разные штаты, не устанавливая кордонов для биологической безопасности, отметил Мандетта. «Вероятно, мы разнесем этот штамм по всем субъектам федерации и через 60 дней можем получить мегаэпидемию», – цитирует экс-министра газета Globo.

Стоит отметить, что Мандетта покинул свой пост в апреле прошлого года из-за разногласий по поводу подходов к преодолению эпидемии с президентом страны Жаиром Болсонару. Глава государства считает, что опасность заболевания преувеличена, а введение карантинных мер уничтожит экономику страны.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу случаев коронавируса. В стране выявили более 9 млн инфицированных, из них свыше 220 тысяч скончались. Впервые новый штамм Covid-19 зафиксировали в Бразилии 31 декабря прошлого года.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 29.01.21

Особый коронавирусный режим в Курганской области продлен до 11 февраля. / Ушел из жизни Василий Лановой. / Бахрейн и Оман ввели новые ограничения, связанные к коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»