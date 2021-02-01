Суточный прирост заболевших Covid-19 в РФ снизился до уровня конца октября

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 17 648 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из их числа бессимптомно болеют 1 774 человека, что составляет 10% от общего числа. Суточный прирост в России составил 0,46%, а общее число заболевших Covid-19 в России с начала вспышки составило 3 868 087 человек.

Больше всего заболевших за минувший день обнаружили в Москве (+2037), Санкт-Петербурге (+1842), Московской (+1068), Нижегородской (+469) и Воронежской (+373) областях. Чукотский автономный округ остается самым благополучным по этому параметру. За сутки там не выявили ни одного нового заболевшего. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Туве – 0,1%.

За сутки по выздоровлению в России выписано 18 169 человек, а за весь период с начала вспышки – 3 318 173 пациента. За минувший день от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в стране умерло 437 человек, а за все время от Covid-19 скончалось 73 619 пациентов. Больше всего смертей за день зафиксировано в Москве (61), Санкт-Петербурге (53) и Подмосковье (32).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 633 175 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.21

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