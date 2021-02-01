Ученые оценили риск заражения Covid-19 от бессимптомников

Исследователи из Китая, Великобритании и Австралии допустили, что бессимптомные носители Covid-19 могут быть незаразны для окружающих. Такие выводы они сделали на основе анализа результатов комплексного тестирования на коронавирус, в котором приняли участие почти 10 млн жителей города Ухань. При этом положительный тест на коронавирус сдали 300 человек, не имеющих симптомов.

Изучив контакты данных бессимптомных носителей с другими людьми, исследователи выяснили, что все они сдали отрицательные анализы на коронавирус. Исследователи допустили, что данные результаты указывают, что инфицированные люди с бессимптомным течение болезни «вряд ли могут быть заразными».

Российские ученые указали на необходимость дополнительных исследований данного вопроса, а выводы китайских коллег могут оказаться неточными. Так, комментируя эту гипотезу, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов указал, что оценка риска заражения от бессимптомного носителя должна опираться на результаты определения вирусной нагрузки, передает «Вечерняя Москва».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.21

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