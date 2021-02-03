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Среда, 3 февраля 2021, 11:36 мск

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Число получивших вакцину от коронавируса превысило число инфицированных

Во всем мире вакцину от коронавирусной инфекции получили более 105 млн человек. Таким образом, число привившихся превысило число заболевших за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

С начала вспышки на планете выявили 103,9 млн случаев Covid-19. Массовая вакцинация началась во многих странах, к данному моменту прививку поставили 105,1 млн человек.

Больше всего вакцинированных проживают в США – 33,7 млн. На втором месте находится Великобритания – 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль – 5,05 млн.

При этом по доле населения, получившей вакцину, лидирует Израиль – 56,86%, затем идут ОАЭ (38,83%) и Сейшельские Острова (36,25%).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 884 730 случаев заражения. Привились от инфекции около 1 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

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