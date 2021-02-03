Заболеваемость коронавирусом в России падает пятый день подряд

В России за прошедшие сутки выявили 16 474 инфицированных коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, заболеваемость Covid-19 снижается пятый день подряд. С начала вспышки в стране зафиксировано 3 901 204 случая коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, суточный прирост составил 0,42%. Наименьший показатель наблюдается в Туве – 0,03%, на Алтае и в Псковской области – 0,1%, а также в Москве, Чечне, ЕАО, ЯНАО, Ненецком АО и Магаданской области – 0,2%.

Среди регионов сменился лидер по числу заболевших, за сутки в Санкт-Петербурге выявили 1916 инфицированных, на втором месте Москва с 1545 заболевшими. Так же в пятерку субъектов, где выявили больше всего зараженных, вошли Московская (+773), Нижегородская (+477) и Воронежская (+369) области.

За сутки по выздоровлению в России выписано из больниц 24 822 человека, а за весь период с начала вспышки – 3 365 367 пациентов.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в стране умерло 526 человек, а за все время от Covid-19 скончались 74 684 пациента. Больше всего летальных исходов за день зафиксировано в Москве (65), Санкт-Петербурге (55) и Подмосковье (37).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 287 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 388 человек.

В мире число заболевших превысило 103,9 млн, сообщает Университет Джона Хопкинса. Жертвами пандемии стали 2,25 млн человек. Лидерами по числу заражений остаются США – 26,43 млн, на втором месте Индия – 10,77 млн, затем идет Бразилия – 9,28 млн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.02.21

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