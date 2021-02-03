Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата», – говорится в сообщении фонда. Ранее директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» способна защитить от коронавируса на срок более двух лет.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ и был назван «Спутник V».

Мехико, Иван Гридин

Мехико. Другие новости 03.02.21

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