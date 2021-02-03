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Среда, 3 февраля 2021, 14:02 мск

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Дания решила ввести цифровые «корона-паспорта»

Правительство Дании договорилось с бизнес-сообществом о введении цифровых «корона-паспортов». В них будет содержаться информация о наличии вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа и сроках ее проведения. Об этом сообщает телекомпания ТV 2.

Исполняющий обязанности главы Минфина Дании Мортен Бёдсков отметил, что страна по-прежнему сильно страдает от пандемии. «Но деловое сообщество должно иметь возможность путешествовать, и поэтому будет введен цифровой «корона-паспорт», – сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной этой теме,

По его словам, эти документы будут массово введены через три-четыре месяца, их можно использовать, например, в деловых поездках. Это, как отметил Бёдсков, означает постепенное открытие датских границ.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 03.02.21

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