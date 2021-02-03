Финляндия сможет использовать «Спутник V» только с разрешения ЕС

Финляндия сможет использовать вакцину российского производства от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V», если препарат получит одобрение Евросоюза. Об этом уведомили представители агентства Fimea и министерства социальных дел и здравоохранения страны.

По словам чиновников, вакцина должна пройти проверку на соответствие требованиям качества ЕС, что является медленным процессом, отмечает РИА «Новости». В то же время они напомнили, что препараты Pfizer-BioNTech и Moderna уже прошли такую проверку.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ и был назван «Спутник V».

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 03.02.21

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