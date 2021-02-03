российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 февраля 2021, 17:47 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Финляндия сможет использовать «Спутник V» только с разрешения ЕС

Фото: Минздрав РФ

Финляндия сможет использовать вакцину российского производства от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V», если препарат получит одобрение Евросоюза. Об этом уведомили представители агентства Fimea и министерства социальных дел и здравоохранения страны.

По словам чиновников, вакцина должна пройти проверку на соответствие требованиям качества ЕС, что является медленным процессом, отмечает РИА «Новости». В то же время они напомнили, что препараты Pfizer-BioNTech и Moderna уже прошли такую проверку.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ и был назван «Спутник V».

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 03.02.21

Ученые заявили о потеплении на Земле из-за локдаунов. / В Италии мэр запретила горожанам болеть коронавирусом. / Количество ковидных коек в больницах сократили на 40%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Ученые заявили о потеплении на Земле из-за локдаунов

В Италии мэр запретила горожанам болеть коронавирусом

Дания решила ввести цифровые «корона-паспорта»

Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Заболеваемость коронавирусом в России падает пятый день подряд

Число получивших вакцину от коронавируса превысило число инфицированных

В России за сутки Covid-19 заболели менее 17 тысяч человек

В Белграде госпитализирован бывший президент Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Европа, Коронавирус из Китая,