Эксперт ВОЗ рассказал о вероятности утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России провела проверку в лаборатории Уханьского института вирусологии. По словам заместителя директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, представить утечку коронавируса оттуда очень сложно.

С среду, 3 января, эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии. Ранее они осмотрели рынки Хуанань и Байшачжоу, где продают свежие мясо, рыбу и морепродукты, побывали в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших Covid-19.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», – приводит РИА «Новости» слова Дедкова.

Он добавил, что гипотетически может произойти что угодно, но фактов или предпосылок, говорящих о том, что коронавирус распространился из уханьской лаборатории, нет. При этом Дедков отметил, что санитарные нормы на рынке в Ухане соблюдаются плохо, потому там имеются все условия для возникновения очага коронавирусной инфекции.

Напомним, что в начале года заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявлял, что «появляется все больше свидетельств» того, что коронавирус распространился в результате утечки из лаборатории в Ухане. Ранее об этом заявлял и Трамп.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в декабре 2019 года в Ухане. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.02.21

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