Переболевшим коронавирусом в пик пандемии нужно поставить прививку к лету

Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию в первую волну в легкой форме, следует сделать прививку к лету. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. К этому времени иммунитет у переболевших Covid-19 может быть снижен.

«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», – цитирует врача РИА «Новости».

С 18 января в России стартовала вакцинация населения от коронавируса. Россиян прививают препаратом «Спутник V», разработанным в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире от Covid-19. В отношении тяжелых случаев коронавируса ее эффективность составила 100%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.02.21

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