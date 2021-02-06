В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении темпов распространения коронавируса, но подчеркнула, что странам следует сохранять бдительность и следить за соблюдением санитарных мер. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкховен, сокращения ежедневных новых случаев удалось добиться в первую очередь благодаря вакцинации.

«Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов в ряде стран», – цитирует ван Керкховен РИА «Новости». Эксперт призвала страны, которые отмечают сокращение случаев заражения, продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. По ее словам, свою роль в снижении уровня заболеваемости сыграли меры, позволяющие прерывать цепочки передачи COVID-19, в первую очередь это касается вакцинации.

В целом в мире сегодня насчитывается больше вакцинированных людей, чем тех, кто заболел коронавирусной инфекцией. Однако, как ранее отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, больше трех четвертей из них проживает в десяти странах, «где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП». ВОЗ призвала эти государства поделиться с другими излишками вакцины.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 05.02.21

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