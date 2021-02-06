Стабильно: в России суточная заболеваемость COVID-19 держится на уровне менее 17 тысяч человек

В России за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 16 627 человек в 85 регионах, из них 1 810 (10,9%) не испытывают клинических проявлений болезни. Таким образом заболеваемость COVID-19 держится на уровне менее 17 тысяч человек пятые сутки.

В целом в стране число заболевших с начала пандемии достигло 3 951 233 случаев (+0,42%), причем 3 436 326 пациентов выписаны из медучреждений.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки выздоровел еще 22 831 человек, большая часть из них в Москве (4 333 пациента), в Санкт-Петербурге (2 472 человека), и в Московской области (1 012 человека).

При этом 497 пациентов за сутки скончались, причем 60 из них в столице, 45 в Санкт-Петербурге и 31 в Московской области. Самая низкая смертность зафиксирована в семи регионах страны, где за сутки от коронавируса умерло по одному человеку: это Курская область, Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хакасия, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Всего с момента начала пандемии в России зафиксировано 76 229 летальных исходов от COVID-19.

За сутки в стране проведено 404 тысячи тестов на коронавирус, в целом количество таких лабораторных исследований превысило 104 млн. На данный момент под медицинским наблюдением продолжают оставаться 626 795 человек.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 06.02.21

В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19. / В Зауралье отреагировали на жалобы людей, которых работодатели заставляют прививаться от Covid-19. / Евгений Куйвашев объяснил, почему свердловчане не могут попасть на прививку от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»