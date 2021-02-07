Шестые сутки подряд: заболеваемость covid-19 в России остается ниже 17 тысяч человек в день

В России шестой день подряд выявлено менее 17 тысяч новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки зарегистрировано 16 048 заболевших COVID-19 в 85 регионах, из них 1 741 (10,8%) – вирус обнаружен у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего России с начала пандемии зарегистрирован 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 456 210. За минувшие сутки выздоровело 19 884 человека – больше всего в Москве (3 657), Санкт-Петербурге (2 339) и Московской области (950).

Вместе с тем за сутки подтверждено 432 летальных исхода с коронавирусом. Самое большое число умерших в Москве (64), Санкт-Петербурге (39) и Московской области (33).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 104,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 396 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тысяч 795 человек.

Москва, Светлана Антонова

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