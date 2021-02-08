Выясняющие причины возникновения Covid-19 эксперты ВОЗ нашли важные улики

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют в Китае причины появления коронавирусной инфекции, обнаружили важные улики. Об этом заявил входящий в комиссию Питер Дашак. Тем временем, стало известно, что именно он является главой неправительственной экологической организации EcoHealth Alliance, финансировавшей Уханьский институт вирусологии.

Эксперты ВОЗ изучили вещи, оставленные на рынке морепродуктов в Ухане. Считается, что это место стало причиной появления так называемого нулевого пациента. Здесь вирус впервые передался от животного к человеку.

Группа из 14 человек работала вместе с китайскими экспертами, в настоящее время сопоставляются полученные данные. «Мы намерены собрать все вместе и понять, о чем это свидетельствует», – цитирует Дашака Bloomberg. Других подробностей член комиссии ВОЗ не сообщил, но выразил надежду, что основные результаты исследования опубликуют до его отъезда из Уханя 10 февраля.

Ученый отметил, что вирусы передаются очень запутанно и, чтобы отследить весь их путь, потребуется много времени. «То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», – рассказал Дашак.

Примечательно, что сам ученый является главой неправительственной экологической организации EcoHealth Alliance, которая многие годы финансировала работы Уханьского института вирусологии. По одной из версий, в этом учреждении изучали коронавирусы, носителями которых являются дикие животные, есть предположения, что SARS-CoV-2 имеет искусственную природу происхождения.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 08.02.21

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