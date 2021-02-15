Эксперты ВОЗ узнали о наличии 13 штаммов коронавируса в Китае в конце 2019 года

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование о происхождении коронавируса в Китае, выяснила, что в декабре 2019 года, по меньшей мере, 1 тысяча человек были заражены 13 разными штаммами инфекции. Об этом сообщил CNN глава международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Китайские медики предоставили комиссии данные о 174 случаях заражения в Ухане в конце 2019 года. При этом у этих пациентов болезнь протекала в тяжелой форме. «Мы пока не производили точные расчеты, – пояснил Эмбарек. – Но, по приблизительным оценкам, из всей массы инфицированных лишь около 15% страдают от заболевания в тяжелой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в легкой форме». Предполагается, что на тот момент коронавирусом было заражено около тысячи человек.

Таким образом, вирус широко циркулировал в Ухане уже в декабре 2019 года. Это говорит о том, что распространение Covid-19 в Китае началось раньше, чем предполагали ученые.

Кроме того, в ходе анализа генетического материала клеток вируса, полученного от китайской стороны, специалисты ВОЗ выявили 13 различных мутаций коронавируса. «Некоторые из них начали распространение с местных рынков, а некоторые никак не связаны с рынками», – уточнил Эмбарек.

Эксперты ВОЗ надеются, что данные о ранних мутациях коронавируса вместе с более широким исследованием образцов анализов первых заразившихся могут способствовать определению учеными сроков и географии распространения инфекции.

Пекин, Зоя Осколкова

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