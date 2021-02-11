Эксперты ВОЗ не исключили появление Covid-19 ранее декабря 2019 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетив Китай с рабочим визитом, не исключили, что первые заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа могли не подозревать, что у них Covid-19. Об этом могли не знать и врачи, осматривавшие пациентов. Об этом пишет The Wall Street Journal

Издание утверждает, что еще в октябре 2019 года в больницы провинции Хубэй (центральный Китай) оказалось примерно 90 человек с симптомами ОРВИ. Предполагается, что они были больны Covid-19, однако подтверждений этому пока нет.

«Необходимы дальнейшие исследования образцов крови», – отметил представитель ВОЗ Питер Бен Эмбарек, который возглавлял делегацию, посетившую Китай. Эксперты ВОЗ находились в КНР почти месяц. Они посетили Уханьский институт вирусологии и опровергли слухи об утечке вируса из лаборатории.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.02.21

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