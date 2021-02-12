В ВОЗ не исключают появление неуязвимых к существующим вакцинам штаммов Covid-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допускает возможность возникновения штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к существующим вакцинам. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По ее мнению, следует готовиться к появлению новых штаммов, которые будут не столь чувствительны к существующим вакцинам. «Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно. Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться», – сказала Вуйнович.

По ее словам, разработчики вакцин сейчас выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы коронавируса, а также анализируют влияние на них появляющихся после вакцинации антител.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.21

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