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Вторник, 9 февраля 2021, 13:02 мск

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Регулятор ЕС позволил приступить к регистрации вакцины «Спутник V»

Фото: Минздрав России

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование российского разработчика вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Это открывает возможность для регистрации препарата на территории Евросоюза.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи теперь получил возможность подать заявку на регистрацию «Спутника V», известной также как Gam-COVID-Vac. «В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕМА.

На сегодняшний день заявка от российского производителя не поступала европейскому регулятору. Сроки одобрения вакцины в случае поступления заявки не известны.

Напомним, 2 февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Исследование показало, что эффективность препарата против коронавируса нового типа составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. В результате исследований серьезных побочных эффектов не было выявлено.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

8 февраля издание Spectator отметило, что интерес европейцев к российской вакцине также объясняется «катастрофой» в Евросоюзе на фоне проблем с поставками препаратов от коронавируса. ЕС закупил вакцины Pfizer/BioNTech (до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Однако с их поставками наблюдаются перебои. Италия уже пригрозила судом на фоне срыва прививочной кампании.

Брюссель, Иван Гридин

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© 2021, РИА «Новый День»

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