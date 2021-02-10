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Среда, 10 февраля 2021, 10:39 мск

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В России разработали новый экспресс-тест на Covid-19

В России разработан новый тест для быстрой диагностики Covid-19. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, авторами разработки явились специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии ведомства.

По оценкам специалистов, разработка позволит ускорить тестирование в 3-4 раза, так как при использовании ПЦР-тестов результат готов через 4-5 часов. При этом диагностика с помощью нового теста потребует лишь 1,5 часа. Показатели чувствительности и специфичности для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой составили 100%.

Стоит отметить, что регистрационное свидетельство уже получено. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Тест полностью адаптирован под распространенную в российских лабораториях инфраструктуру, что сделает тестирование более доступным.

Москва, Иван Гридин

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