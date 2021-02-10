Британцам грозит до 10 лет тюрьмы за посещение 33 карантинных из-за Covid-19 стран

Гражданам Великобритании теперь грозит до 10 лет лишения свободы, если выяснится, что они тайно посетили страны, где наблюдается неблагоприятная эпидемиционная обстановка по распространению коронавирусной инфекции нового типа.

По словам руководителя Минздрава королевства Мэтта Хэнкока, в список запрещённых для посещения стран входят 33 государства – преимущественно страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Согласно принятому в Великобритании решению, с 15 февраля все прибывшие из этих стран граждане обязаны на протяжении 10 дней находиться на карантине в специальных отелях, передает RT.

Хэнкок предупредил об ужесточении наказания за подобного рода нарушения. «Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах из «чёрного» списка в последние 10 дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», – сказал он, добавив, что для всех прибывших из этих стран предусмотрен штраф в размере 1750 фунтов стерлингов (более 170 тыс. рублей). Штраф за несоблюдение требований карантина на территории специализированного карантинного отеля составит 10 тыс. фунтов (более 1 млн рублей).

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 10.02.21

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