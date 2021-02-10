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Среда, 10 февраля 2021, 18:13 мск

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Чечня отменила обязательный масочный режим

В Чечне с 10 февраля можно не носить защитные маски в общественных местах, обязательный масочный режим отменен. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Рамзан Кадыров. При этом он рекомендовал продолжить использование средств индивидуальной защиты еще не переболевшим коронавирусной инфекцией и тем, кто только получил прививку от COVID-19.

«Сегодня мы снимаем в Чеченской республике обязательное ношение масок в общественных местах, – говорится в сообщении. – При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел».

В своем телеграм-канале Кадыров объяснил ослабление ограничительных мер тем, что эпидемиологическая обстановка в регионе складывается благоприятным образом.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики», – сообщил Кадыров. Последнее решение глава Чечни объяснил «растущим интересом туристов» к региону.

Согласно данным оперативного штаба, в Чечне с начала пандемии подтверждено 11 066 случаев COVID-19, от коронавирусной инфекции скончалось 109 человек.

Ранее об отмене обязательного ношения масок объявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов. Без средств индивидуальной защиты жители региона смогут появляться в общественных местах с 12 февраля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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