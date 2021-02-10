Чечня отменила обязательный масочный режим

В Чечне с 10 февраля можно не носить защитные маски в общественных местах, обязательный масочный режим отменен. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Рамзан Кадыров. При этом он рекомендовал продолжить использование средств индивидуальной защиты еще не переболевшим коронавирусной инфекцией и тем, кто только получил прививку от COVID-19.

«Сегодня мы снимаем в Чеченской республике обязательное ношение масок в общественных местах, – говорится в сообщении. – При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел».

В своем телеграм-канале Кадыров объяснил ослабление ограничительных мер тем, что эпидемиологическая обстановка в регионе складывается благоприятным образом.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики», – сообщил Кадыров. Последнее решение глава Чечни объяснил «растущим интересом туристов» к региону.

Согласно данным оперативного штаба, в Чечне с начала пандемии подтверждено 11 066 случаев COVID-19, от коронавирусной инфекции скончалось 109 человек.

Ранее об отмене обязательного ношения масок объявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов. Без средств индивидуальной защиты жители региона смогут появляться в общественных местах с 12 февраля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.21

Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины Sputnik Light. / Смерть пациентов в ковидной больнице в Подмосковье: возбуждено уголовное дело. / Главврач ковидного стационара в Подмосковье: «Погибли два пациента и не из-за проблем с подачей кислорода». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»