Байден заявил о громадных проблемах с распространением вакцины от Covid-19

США столкнулись с «гигантскими» логистическими проблемами при поставках закупленных доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH), пишет The New York Times. «Одно дело – иметь вакцину, другое – иметь тех, кто будет делать вакцину», – сказал Байден.

Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в том, что он не приложил достаточных усилий для планирования процесса вакцинации. «В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник – я буду предельно откровенен – не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев», – заявил Байден, добавив, что на исправление ситуации и допущенных ошибок потребуется время.

Власти США приняли решение вакцинировать население препаратами, разработанными компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.02.21

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