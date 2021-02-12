российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 февраля 2021, 10:07 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Байден заявил о громадных проблемах с распространением вакцины от Covid-19

Фото: Reuters

США столкнулись с «гигантскими» логистическими проблемами при поставках закупленных доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH), пишет The New York Times. «Одно дело – иметь вакцину, другое – иметь тех, кто будет делать вакцину», – сказал Байден.

Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в том, что он не приложил достаточных усилий для планирования процесса вакцинации. «В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник – я буду предельно откровенен – не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев», – заявил Байден, добавив, что на исправление ситуации и допущенных ошибок потребуется время.

Власти США приняли решение вакцинировать население препаратами, разработанными компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.02.21

Константин Кинчев и «Алиса» перенесли концерт в Екатеринбурге на конец октября. / Жители Хорватии «атакуют» посольство РФ с просьбами о вакцине от коронавируса. / Республика Сербская подготовилась к вакцинации российским препаратом от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Жители Хорватии «атакуют» посольство РФ с просьбами о вакцине от коронавируса

Эксперт: Реабилитация после COVID-19 нужна 70% пациентов

В СовФеде объявили реабилитацию переболевших COVID-19 одним из основных направлений здравоохранения

Эксперты ВОЗ не исключили появление Covid-19 ранее декабря 2019 года

Чечня отменила обязательный масочный режим

Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины Sputnik Light

Сербия готовит производственные мощности для выпуска российской вакцины от коронавируса

Британцам грозит до 10 лет тюрьмы за посещение 33 карантинных из-за Covid-19 стран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, США,