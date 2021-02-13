В России выявили менее 15 тысяч новых случаев Covid-19

В России за последние сутки подтверждено 14 861 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Общее число выявленных случаев Covid-19 в стране достигло 4 057 698. Суточный темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,37%.

Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве – 0,07%, Еврейской автономной области, Хакасии и Чечне – 0,1%. Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (+1963), Санкт-Петербурге (+1130), Подмосковье (+884), Нижегородской (+441) и Воронежской (+356) областях.

За сутки умерли 502 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от последствий ковида скончались 79 696 человек. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (+67), Петербурге (+52) и Подмосковье (31).

При этом полностью выздоровели 18 765 человек, за весь период пандемии – 3 577 907.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии проведено свыше 106,4 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 393 тыс. Под наблюдением медиков остаются 637 233 человека.

В мире количество подтвержденных случаев ковида превысило 108,1 млн, умерли свыше 2,38 млн больных, выздоровели более 60,6 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Самое большое число заболевших по-прежнему в США (почти 27,5 млн), Индии (10,89 млн) и Бразилии (9,76 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.02.21

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