Число заболевших Covid-19 в России оказалось минимальным за четыре месяца

В России за минувшие сутки вывили 14 185 заболевших коронавирусом. Этот показатель оказался минимальным с 15 октября. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Общее число выявленных случаев Covid-19 в стране достигло 4 071 883.

Средний суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,35%. Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве – 0,03%, Еврейской автономной области, Хакасии, Чечне и Магаданской области – 0,1%.

Столица вновь лидирует по числу новых случаев инфицирования: в Москве выявили 1559 заболевших коронавирусом. Затем идет Санкт-Петербург с 1099 новых больных Covid-19. В пятерку регионов с наибольшим числом случаев инфекции, выявленных за последние 24 часа, попали Подмосковье (+828), Нижегородская (+4341) и Воронежская (+354) области.

За последние сутки от последствий заражения скончались 430 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция стала причиной смерти 80 126 человек. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (+58), Петербурге (+55) и Подмосковье (+29).

В то же время 15 194 покинули больницы по выздоровлению. Традиционно в выходные пациентов неохотно выписывают из медучреждений. Несмотря на это, число успешно победивших болезнь превышает число заразившихся. За весь период пандемии выздоровели 3 593 101 пациент.

Что касается ситуации в мире, число случаев ковида превысило 108,5 млн. Россия находится на пятом месте по числу заражений, сообщает Университет Джона Хопкинса. Лидируют по этому показателю по-прежнему США (27,5 млн), как и по количеству граждан, получивших вакцину от коронавируса (48,4 млн на 12.02). В РФ, по данным проекта Our World in Data на 10 февраля (более свежих сведений о вакцинации не поступало), прививку от Covid-19 сделали около 4 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.02.21

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