Роспотребнадзор зарегистрировал первый тест на британский штамм коронавируса

Сотрудники Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления так называемого британского штамма коронавируса, сообщили в ведомстве. Разработкой занимались специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – пояснили в Роспотребнадзоре, добавив, что набор реагентов успешно прошел клинические исследования и обладает высокой точностью.

Также отмечается, что на основе этой технологии можно разработать тест для определения любой мутации коронавируса и других возбудителей, если потребуется массовое тестирование населения.

Напомним, что в конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил более высокую смертность от «британского» штамма. Правительственный советник Патрик Валланс уточнил, что риск смерти может повышаться на 30%. Во Всемирной организации здравоохранения, впрочем, отметили, что рост смертности может быть вызван не более агрессивным штаммом, а высокой перегруженностью системы здравоохранения.

Москва, Иван Гридин

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