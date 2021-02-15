российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 февраля 2021, 10:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Роспотребнадзор зарегистрировал первый тест на британский штамм коронавируса

Сотрудники Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления так называемого британского штамма коронавируса, сообщили в ведомстве. Разработкой занимались специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – пояснили в Роспотребнадзоре, добавив, что набор реагентов успешно прошел клинические исследования и обладает высокой точностью.

Также отмечается, что на основе этой технологии можно разработать тест для определения любой мутации коронавируса и других возбудителей, если потребуется массовое тестирование населения.

Напомним, что в конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил более высокую смертность от «британского» штамма. Правительственный советник Патрик Валланс уточнил, что риск смерти может повышаться на 30%. Во Всемирной организации здравоохранения, впрочем, отметили, что рост смертности может быть вызван не более агрессивным штаммом, а высокой перегруженностью системы здравоохранения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.02.21

Эксперты ВОЗ узнали о наличии 13 штаммов коронавируса в Китае в конце 2019 года. / Число заболевших Covid-19 в России оказалось минимальным за четыре месяца. / За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

ВОЗ и Роспотребнадзор создадут центр реагирования на пандемии

Эксперты ВОЗ узнали о наличии 13 штаммов коронавируса в Китае в конце 2019 года

Число заболевших Covid-19 в России оказалось минимальным за четыре месяца

В России выявили менее 15 тысяч новых случаев Covid-19

ВОЗ подтвердила возможность повторного заражения коронавирусом

В Японии из-за пандемии Covid-19 учредили должность министра по одиночеству

В ВОЗ не исключают появление неуязвимых к существующим вакцинам штаммов Covid-19

Байден заявил о громадных проблемах с распространением вакцины от Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,