Тканевые маски не защищают от коронавируса и могут быть опасны

Тканевые маски не обладают эффективной защитой от коронавирусной инфекции. Более того, они могут вызвать воспаления на лице. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести.FM».

Тканевые маски не фильтруют воздух так, как это делают специальные медицинские изделия индивидуальной защиты. «Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет», – подчеркнул врач.

По его словам, маски из ткани могут стать причиной воспаления кожи лица и изменения носоглотки. Маски из неопрена также могут накапливать и задерживать в себе частицы вируса.

Наилучшей защитой, по мнению Тимакова, обладает медицинская маска, состоящая из трех слоев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.02.21

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