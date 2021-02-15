Тканевые маски не защищают от коронавируса и могут быть опасны

Тканевые маски не обладают эффективной защитой от коронавирусной инфекции. Более того, они могут вызвать воспаления на лице. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести.FM».
Тканевые маски не фильтруют воздух так, как это делают специальные медицинские изделия индивидуальной защиты. «Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет», – подчеркнул врач.
По его словам, маски из ткани могут стать причиной воспаления кожи лица и изменения носоглотки. Маски из неопрена также могут накапливать и задерживать в себе частицы вируса.
Наилучшей защитой, по мнению Тимакова, обладает медицинская маска, состоящая из трех слоев.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 15.02.21
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