В России третий день подряд выявляют менее 15 тысяч заболевших коронавирусом

В России за прошедшие сутки вывили 14 207 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Общее число выявленных случаев Covid-19 в стране достигло 4 086 090.

Средний суточный темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,35%. Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве – 0,04%, Еврейской автономной области, Хакасии, Чечне, на Алтае, в ЯНАО и Магаданской области – 0,1%.

По числу новых случаев инфицирования по-прежнему лидирует столица: в Москве выявили 1818 заболевших коронавирусом. Затем идет Санкт-Петербург – 1093 новых больных Covid-19. В пятерку регионов с наибольшим числом случаев инфекции, выявленных за последние 24 часа, попали Подмосковье (+801), Нижегородская (+431) и Воронежская (+356) области.

За последние сутки от последствий заражения скончались 394 пациента. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция стала причиной смерти 80 520 человек. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (+56), Петербурге (+49) и Подмосковье (+28).

В то же время 13 935 человек покинули больницы по выздоровлению. За весь период пандемии выздоровели 3 607 036 пациентов.

Что касается ситуации в мире, число случаев ковида, по данным Университета Джона Хопкинса, составляет 108,8 млн. Свыше 2,9 млн инфицированных скончались. Наибольшее число заболевших проживают в США – 27,6 млн, затем идет Индия с 10,9 млн заразившихся, на третьем месте Бразилия, где выявили 9,8 млн случаев коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.02.21

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