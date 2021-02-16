Еще один новый британский штамм коронавируса распространился в 10 странах

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили на территории Великобритании еще один новый штамм коронавируса, который уже получил распространение по меньшей мере в 10 странах, пишет The Guardian со ссылкой на шотландских ученых.

Штамм получил название B1525. Его обнаружили с помощью секвенирования образцов вируса в Дании, Великобритании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Издание отмечает, что впервые секвенирование геномов данного штамма состоялось еще в декабре в Великобритании и Нигерии, передает ТАСС.

Британские ученые заявляют, что на территории королевства циркулируют четыре мутации коронавирусной инфекции нового типа, которые относятся к категории «вызывающих беспокойство». Помимо упомянутых кентского и бристольского вариантов, к ним причисляют штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.

Кентский штамм коронавируса (более известный как британский – прим. ред) был специалисты обнаружили в сентябре 2020 года, однако он привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда стал занимать доминирующие позиции на территории Англии. По предварительным оценкам, он может быть на 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.02.21

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