Заболеваемость Covid-19 в РФ пятый день подряд идет на снижение

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 13 233 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из их числа 1 312 человек (9,9%) болеют без проявления симптомов. Таким образом в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 099 323 случаев заболевания, а суточный прирост составил 0,32%.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+1409), Санкт-Петербурге (+1082), Подмосковье (+643), Нижегородской (+416) и Воронежской (+358) областях. Ненецкий автономный округ не в первый раз отличился – на территории региона не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Тыве – 0,01%.

За сутки по выздоровлению в России выписали 17 627 человек, переболевших Covid-19, а за весь период с начала вспышки – 3 624 663 пациента. За день в стране от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончалось 459 человек, а за все время – 80 979. Больше всего летальных исходов за день зафиксировано в Москве (60), Санкт-Петербурге (48) и Московской области (32).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 618 670 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.21

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