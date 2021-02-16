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Вторник, 16 февраля 2021, 13:05 мск

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Карликовая страна Сан-Марино заинтересовалась российской вакциной «Спутник V»

Фото: Минздрав России

Власти расположенного на Апеннинском полуострове одного из самых маленьких государств в мире – Сан-Марино – намерены использовать для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа разработанную в России вакцину «Спутник V».

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в парламенте этой малой европейской республики. Решение о применении российского препарата для вакцинации населения Сан-Марино должно быть одобрено в ходе заседания Большого Генерального совета государства.

Напомним, 2 февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Исследование показало, что эффективность препарата против коронавируса нового типа составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. В результате исследований серьезных побочных эффектов не было выявлено.

Как писал «Новый День», первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

8 февраля издание Spectator отметило, что интерес европейцев к российской вакцине также объясняется «катастрофой» в Евросоюзе на фоне проблем с поставками препаратов от коронавируса. ЕС закупил вакцины Pfizer/BioNTech (до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Однако с их поставками наблюдаются перебои. Италия уже пригрозила судом на фоне срыва прививочной кампании.

Москва, Иван Гридин

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