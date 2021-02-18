российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 февраля 2021, 10:17 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Иностранные партнеры рассказали о планах его производства вакцины «Спутник V»

Иностранные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что уже приступили к производству вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» на своих площадках, либо готовы к запуску такового. Об этом пишет Financial Times.

В первую очередь речь идет об Индии, Бразилии и Южной Корее. По данным издания, индийская фармкомпания Hetero Drugs ждет разрешения госрегулятора, чтобы начать производство 100 млн доз препарата.

Бразильская Uniao Química в свою очередь сообщает, что сейчас запущено пилотное производство «Спутника V», выход на полную мощность запланирован на апрель этого года. Предполагается, что компания сможет производить до 8 млн доз вакцины ежемесячно.

Южнокорейская GL Rapha из Южной Кореи при этом, согласовав с РФПИ производство 150 млн доз в год, признала, что ее собственных мощностей не хватит для таких объемов. В связи с этим она намерена расширить производственную площадку и передаст часть заказа другим компаниям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.02.21

«В полном составе»: на Украине потребовали отставки правительства. / Британия одобрила первое в мире испытание по заражению добровольцев коронавирусом. / Вакцина или отставка: главе Минздрава Украины дали срок до конца февраля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Хорватия ожидает крупную партию российской вакцины от коронавируса

«Вы можете себе представить…» Президент Сербии раскрыл особенности переговоров о получении вакцины от коронавируса

В Нидерландах суд потребовал отменить комендантский час

Ученые выделили 16 типов личностей по реакции на пандемию

Онищенко о мутациях коронавируса: «Ему стало неуютно, он старается выживать»

Карликовая страна Сан-Марино заинтересовалась российской вакциной «Спутник V»

Заболеваемость Covid-19 в РФ пятый день подряд идет на снижение

В Японии утилизируют 1/6 часть вакцины Pfizer от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,