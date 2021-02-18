Медик указала на взаимосвязь группы крови и смертности от коронавируса

Среди заболевших коронавирусом меньше всего людей с I группой крови рассказала агентству «Прайм» врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович.

Она отметила, что чаще всего коронавирусная инфекция нового типа поражает людей с II и IV группами крови. По ее словам, на сегодняшний день исследования взаимосвязи между группой крови, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания недостаточно масштабны для однозначныз выводов. Однако сделанный метаанализ выявил тенденцию.

«В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся», – уточнила она

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.21

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