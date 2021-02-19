Заболеваемость Covid-19 в РФ вышла на недельный минимум

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 13 433 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из их числа 1 462 человека (10,9%) болеют без симптомов. Таким образом нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 139 031 случай (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+1972), Санкт-Петербурге (+1087), Подмосковье (+687), Нижегородской (+416) и Воронежской (+341) областях. Меньше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией обнаружили в Тыве. Прирост составил лишь 02%.

За сутки выписано по выздоровлении 18 637 человек, а за все время с начала вспышки – 3 679 949. За последние сутки от Covid-19 и вызванных ею осложнений скончались 470 человек, а за весь период – 82 396пациентов.

Больше всего смертей произошло в Москве (53), Санкт-Петербурге (47) и Московской области (35). За весь период с начала вспышки в России от Covid-19 умерло 82 396 человек. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 604 тыс. 357 человек.

Пандемия коронавируса. Другие новости 19.02.21

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