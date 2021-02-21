Заболеваемость коронавирусом в России оказалась минимальной за четыре месяца

В России за прошедшие сутки выявили 12 742 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это наименьший показатель с 9 октября 2020 года. При этом у каждого десятого не было никаких симптомов инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

Средний суточный прирост по стране составил +0,3%. Общее число случаев коронавируса за все время пандемии составляет на сегодняшний день 4 164 726.

Наименьшие темпы суточного прироста заболевших отмечены в Тыве – 0,04%, Еврейской автономной и Магаданской областях – 0,09%, в Адыгее и Чечне – 0,11%.

Лидирует по числу заражений по-прежнему столица: в Москве – 1602 новых заболевших. Затем идет Санкт-Петербург с 996 случаями ковида. Замыкают пятерку регионов с максимальным числом инфицированных за сутки Подмосковье (+735), Нижегородская (+411) и Воронежская (+329) области.

За день в стране умерли 417 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии – 83 293. Стоит отметить, что суточная смертность с 14 февраля не превышает отметку в 500 человек. Больше всего новых летальных исходов зафиксировано в Москве (+52), Санкт-Петербурге (49) и Московской области (29).

В то же время за последние сутки выздоровели 16 012 человек, а за весь период пандемии – 3 713 445.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 368 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 594 599 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.02.21

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