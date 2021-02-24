Американка умерла после пересадки зараженных коронавирусом легких

В США пациентка умерла от коронавируса. Инфекция попала в организм с донорскими легкими. Об этом сообщается в журнале American Journal of Transplantation.

Женщина страдала от хронической обструктивной болезни легких. Донором стала жертва автокатастрофы. Перед операцией был проведен тест на коронавирус у донора и у реципиента, который показал отрицательный результат.

Через три дня после пересадки, у пациентки начались проблемы с дыханием. При этом мазок из носа не показывал наличие Covid-19. Позднее анализ жидкости из легких подтвердил, что женщина заболела коронавирусом.

Несмотря на все предпринятые мера – антивирусные препараты и плазму с антителами, экстракорпоральную мембранную оксигенацию – пациентка скончалась через два месяца. Было установлено, что инфекция проникла в организм именно с донорскими легкими. Кроме того, был инфицирован один из хирургов, проводивший операцию.

Ранее уже было известно о нескольких случаях заболевания Covid-19 после пересадки органов. Однако не было доказательств того, что пациент заразился именно от донора.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 24.02.21

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