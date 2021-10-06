В США пациентам без прививки от коронавируса отказывают в пересадке органов

В США клиники отказывают в пересадке органов пациентам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает газета Washington Post.

Представитель штата Колорадо Тим Гейтнер обратил внимание на историю жительницы Колорадо-Спрингс. Женщина стояла в очереди на операцию по пересадке почки, но получила письмо, в котором ей сообщили о необходимости пройти вакцинацию в течение 30 дней. В противном случае ее вовсе удалят из списка пациентов, ожидающих донорский орган.

Клиника ссылалась на правила системы здравоохранения UCHealth. Там подтвердили, что все участники процедур по трансплантации органов обязаны пройти вакцинацию от Covid-19 в дополнение к другим прививкам и медицинским требованиям. Более того, другие центры трансплантации в США имеют аналогичную политику или переходят на нее.

Дело в том, что риск летального исхода в случае заражения коронавирусом среди пациентов, перенесших пересадку органов, колеблется между 20% и 30%, что намного выше среднего уровня смертности в США. Кроме того, есть опасность передачи инфекции от донора к реципиенту.

В феврале сообщалось, что в США пациентка умерла от коронавируса через два месяца после трансплантации легких. Было установлено, что инфекция проникла в организм именно с донорскими органами. Кроме того, ковидом заболел один из хирургов, проводивший операцию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.10.21

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