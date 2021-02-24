Заболеваемость Covid-19 в России снижается шестой день подряд

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 11 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1 246 человек из их числа (10,6%) заболевание протекает без клинических проявлений. Таким образом В РФ с начала вспышки зарегистрировано 4 200 902 случая Covid-19, а суточный прирост составил 0,3%.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (+1417), Санкт-Петербурге (+909), Подмосковье (+695), Нижегородской (+397) и Ростовской (+304) областях. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Тыве – 0,05%

За день в России выписано по выздоровлению 12 218 человек, а за все время с начала вспышки – 3 751 562.

За последние сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений В РФ скончалось 383 пациента, а за все время 84 430 человек. Больше всего за день пациентов умерло в Москве (43), Санкт-Петербурге (37) и Московской области (25).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 585 091 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.02.21

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