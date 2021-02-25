Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до показателей октября

За минувшие сутки в России обнаружено 11 198 инфицированных коронавирусом в 85 регионах. Это минимальный показатель с 7 октября. Кроме того, число заболевших постоянно снижается на протяжении недели. Таким образом, в РФ с начала вспышки зарегистрировано 4 212 100 случаев Covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Средний суточный прирост снизился до 0,27%. Наименьший показатель наблюдается на Алтае (0,01%) и в Тыве (0,04%).

Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (+1406), Санкт-Петербурге (+911), Подмосковье (+495), Нижегородской (+388) и Воронежской (+301) областях.

За последние сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России скончалось 446 пациентов, а за все время 84 876 человек. Больше всего заболевших за день умерло в Санкт-Петербурге (48), Москве (47) и Московской области (30).

За все время пандемии 3 767 664 пациентов успешно справились с болезнью, в том числе за 16 102 человека покинули больницы за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 110 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 162 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579 962 человека.

В мире по числу заразившихся по-прежнему лидируют США, где зафиксировано 28,33 млн инфицированных. Затем идут Индия (11,04 млн) и Бразилия (10,32 млн). На всей планете зарегистрировано 112,5 млн заболевших, сообщает Университет Джона Хопкинса. Covid-19 стал причиной 2,49 млн смертей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.02.21

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