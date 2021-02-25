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Четверг, 25 февраля 2021, 12:54 мск

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Минздрав снизил предельную цену на вакцину «Спутник V» вдвое

Министерства здравоохранения РФ вдвое снизило предельную отпускную цену на вакцину против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Теперь максимальная стоимость одной вакцины из двух компонентов составит 866,81 рубля без учета НДС.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», – говорится в сообщении.

Ранее стоимость двух компонентов вакцины составляла 1942 рубля.

Москва, Иван Гридин

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