Вьетнам одобрил российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Минздрав Вьетнама одобрил для экстренному применения в стране российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал. «Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился одобрить две вакцины против Covid-19. Это вакцина компании Moderna (США) и вакцина ЗАО «Генериум» (Россия, производит «Cпутник V» – прим. ред.)», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее во Вьетнаме состоялась регистрация вакцины англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. По официальным данным властей страны, во Вьетнаме с начала вспышки выявлено почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Стоит отметить, что Вьетнам стал 38-й страной, которая одобрила использования российской вакцины.

Хошимин, Иван Гридин

Хошимин. Другие новости 25.02.21

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