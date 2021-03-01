Песков рассказал о заявках на вакцину «Спутник V» от других стран

Российская стороны весьма чутко реагирует на обращения государств о помощи в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу президента Чехии Милоша Земана о поставках препарата.

Он подчеркнул, что Москва занимает ответственную позицию в вопросе помощи странам, которые испытывают проблемы с вакциной. «Заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют всех их удовлетворить, но производственные обороты растут, растут каждую неделю», – заверил Песков.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что предварительные переговоры о получении вакцины с представителями России уже состоялись. По его словам, страна может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь одобрения препарата регулятором Евросоюза, пишет «Газета.ру». Он также отметил, что полностью доверяет российскому препарату.

В настоящее время гражданам Чехии доступны вакцины от американских производителей Pfizer/BioNTech и Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.21

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