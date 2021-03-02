Lufthansa организует туры в Москву для желающих привиться от коронавируса

Германия испытывает острую нехватку доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Авиакомпания Lufthansa решила помочь в решении этой проблемы. Ее руководство рассматривает возможность организации вакционных туров в Москву, пишет Aviapages.ru. После публикации в научном журнале The Lancet статьи о российской вакцине мировое сообщество признало, что «Спутник V» безопасна и эффективна.

Предполагается, что самолеты авиакомпании будут вылетать из Франкфурта-на-Майне (FRA) и садиться в Домодедово (DME), где будет организована специальная транзитная зона для вакцинации пассажиров этих эксклюзивных рейсов. Пассажиров из Германии будут вакцинировать непосредственно в зоне прибытия. После прививки их немедленно вернут домой. Таким образом будет исключен контакт с пассажирами других зон аэропорта. Виза для такой поездки не потребуется.

Вакцинация при помощи «Спутника V» проводится в два этапа. В связи с этим гражданам ФРГ потребуется совершить еще одну поездку, чтобы привиться второй раз. Стоимость этих пакетов составит около 1000 евро ($1207) каждый.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.03.21

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