Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в Словакию, рассказал премьер-министр Игор Матович. Самолет с партией препарата приземлился в аэропорту города Кошице. Стоит отметить, что закупки российского препарата республика вслед за Венгрией начала, не дожидаясь официальной регистрации в ЕС. «Мы не можем ждать», – пояснил премьер-министр.

Он также отметил, что в Словакии каждый час умирают в среднем четыре пациента с Covid-19. Ранее Минздрав Словакии выдал разрешение на использование в республике российской вакцины.

Напомним, что прежде швейцарские СМИ указали на преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Они обратили внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Братислава, Иван Гридин

Братислава. Другие новости 02.03.21

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