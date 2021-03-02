США отказались делиться вакциной с другими странами

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила позицию коллег при бывшем американском лидере Дональде Трампе о том, что страна не станет делиться вакциной от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не будут привиты.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, поделятся ли США вакциной с Мексикой, передает ТАСС. Псаки подчеркнула, что Байден дал ясно понять, что вначале следует привить всех американцев. Дональд Трамп 8 декабря 2020 года своим указом запретил обеспечивать вакциной другие страны, пока все желающие американцы не будут привиты.

Напомним, что на сегодняшний день с начала пандемии зафиксировано почти 30 млн случаев заражения коронавирусной инфекции, излечиться удалось почти 20 млн человек, умерло более 520 тыс. человек. При этом треть американских военных объявили об отказе прививаться от Covid-19. Прививка станет обязательной для военных, только когда препараты от концернов Pfizer и Moderna получат окончательное одобрение.

С 24 февраля 2021 года в Мехико стартовала прививочная кампания для старшего поколения граждан с применением разработанного в России препарата «Спутник V».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.03.21

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