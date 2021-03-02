В России впервые за пять месяцев выявили менее 11 тысяч заболевших Covid-19

За прошедшие сутки в России выявили 10 565 инфицированных коронавирусом в 84 регионах. Такой низкий показатель наблюдается впервые с начала октября. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии достигло 4 268 215. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Средний суточный прирост по стране снизился до 0,25%. Ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировали в Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Туве и на Алтае – 0,03%, а также в Магаданской области – 0,05%.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+1277), Санкт-Петербурге (+937), Московской (+617), Нижегородской (+383) и Воронежской (+291) областях.

За последние 24 часа в России умер 441 пациент с коронавирусом. Наибольшее количество новых смертей в Москве и Санкт-Петербурге – по 49, а также в Подмосковье – 34. За все время эпидемии от последствий Covid-19 в стране умерли 86 896 человек.

При этом за вчерашний день выздоровели 14 966 человек, а с начала пандемии – 3 838 040.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 203 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555 111 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.21

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